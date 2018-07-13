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50 bin bana az!

50 bin bana az!

13 Temmuz 2018 Cuma 22:58
50 bin bana az!

Sharika’nın İstanbul konserine ünlüler akın etti. 50 bin kişinin izlediği konserden pek etkilenmeyen Aleyna Tilki “50 bin bana az. Ben 100 bin kişiye konser vermiştim” dedi.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira dünya turnesi kapsamında önceki gece Vodafone Arena’da sahneye çıktı. Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konsere Türkçe ‘Merhaba Türkiye’ sözleriyle başlayan şarkıcı, 4 farklı kostüm giydi. Kapalıçarşı’dan aldığı oryantal kıyafetle her zamanki kıvrak danslarını sergileyen Shakira “İstanbul büyüleyici, İstanbullular inanılmaz. Beni şımartıyorsunuz” dedi. Konseri izlemeye gelen Aleyna Tilki “Burada 50 bin kişi var. Bana 50 bin az. Adana’da 100 bin kişiye konser vermiştim. 100 binin tadını alınca 50 bin bana yetmez” sözleriyle yine tevazudan bihaberdi. 

Ne boşanması MUTLUYUZ

Geçen hafta evlerini ayırdıkları haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu konsere el ele geldi. Objektiflere mutluluk pozu veren çift, boşanma sorularını “Haberler asılsız, gördüğünüz gibi

mutluyuz” diye yanıtladı.  

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Son Güncelleme: 13.07.2018 23:05
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