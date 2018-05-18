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36 yaşındaki üvey annesi vefat etti

36 yaşındaki üvey annesi vefat etti

18 Mayıs 2018 Cuma 14:13
36 yaşındaki üvey annesi vefat etti

Eda Taşpınar'ın 36 yaşındaki üvey annesi Hayal Taşpınar kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar'ın üvey annesi Hayal Taşpınar 16 Mayıs Çarşamba akşamı vefat etti.

Eda Taşpınar’ın babası, Moda Deniz Kulübü’nün başkanı 64 yaşındaki Teoman Taşpınar kendisinden 28 yaş küçük Hayal Beyazıt ile Haziran 2008’de evlenmişti.

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Kamuoyu, 36 yaşındaki Hayal Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini bugün gazetelerde yayınlanan vefat ilanlarından öğrendi.

Vefat sebebinin kanser olduğu iddia edilen merhume 16 Mayıs'ta hakkın rahmetine kavuştu. Hayal Taşpınar'ın cenazesi 19 Mayıs 2018 (yarın) Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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Son Güncelleme: 18.05.2018 14:25
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