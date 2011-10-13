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32 yıl sonra En İyi Çocuğa Altın Portakal

Antalya 48. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali kapsamında “Geç Gelen Portakallar” ödül töreni yapıld

32 yıl sonra En İyi Çocuğa Altın Portakal

Antalya 48. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali kapsamında “Geç Gelen Portakallar” ödül töreni yapıld

13 Ekim 2011 Perşembe 07:51
32 yıl sonra En İyi Çocuğa Altın Portakal
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Antalya 48. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali kapsamında “Geç Gelen Portakallar” ödül töreni yapıldı.

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki gecenin sunuculuğunu yapan 47 yaşındaki Cem Davran ise “En İyi Çocuk Oyuncu” ödülü aldı. Cem Davran Ödülünü atanamayan öğretmenlere adarken, tüm sanatçılar, 12 Eylül mağdurları ve sinema emekçileri için aldıklarını söyledi. 1979 ve 1980 yıllarında yapılamayan festivallerin ödülleri “Geç Gelen Portakallar” adıyla sunuldu.

GEÇ GELEN PORTAKALLAR ÖDÜL TÖRENİ - 1979 YILI PORTAKALLARI

En İyi Erkek Oyuncu: FİKRET HAKAN (Demiryol)

En İyi Kadın Oyuncu: SEVDA FERDAĞ (Seninle Son Defa)

En İyi Yard. Erkek Oyuncu: KAMURAN USLUER (Kanal)

En İyi Yard. Kadın: SEVDA AKTOLGA (Bebek ve Demiryol)

En İyi Çocuk Oyuncu: CEM DAVRAN (Yusuf ile Kenan)

En İyi Müzik: ARİF ERKİN (Kanal)

En İyi Senaryo: ÖMER KAVUR-ONAT KUTLAR (Yusuf İle Kenan)

En İyi Yönetmen: YAVUZ ÖZKAN (Demiryol)

En İyi Film: YUSUF İLE KENAN-DEMİRYOL

Onunla sahiden öpüşürdüm:  1980 yılında en iyi erkek oyuncu ödülünü Aytaç Arman’la paylaşan Tarık Akan’a ödülünü Müjde Ar verdi. Müjde Ar, ödülü takdim etmeden önce “Tarık Akan benim için hâlâ çok yakışıklı. 35 yıllık bir arkadaşlık. Umut ediyorum eşim programı izlemiyordur. Onun niyetini bilmem ama ben onunla sahiden öpüşürdüm” dedi. Müjde Ar’ın bu sözleri izleyiciler arasında gülüşmelere yol açtı.

1980 YILI PORTAKALLARI

En İyi Erkek: AYTAÇ ARMAN (Düşman) TARIK AKAN (Sürü)

En İyi Kadın: GÜNGÖR BAYRAK (Düşman) MELİKE DEMİRAĞ (Sürü)

En İyi Yard. Erkek: TUNCEL KURTİZ (Sürü)

En İyi Yard. Kadın Oyuncu: FAHAMET ATİLA (Düşman)

En İyi Müzik: ZÜLFÜ LİVANELİ (Sürü)

En İyi Senaryo: BAŞAR SABUNCU (Adak )

En İyi Yönetmen: ZEKİ ÖKTEN (Sürü-Düşman)

En İyi Film: SÜRÜ (Yılmaz Güney)

Son Güncelleme: 13.10.2011 07:51
Anahtar Kelimeler:
FilmAntalyaFestivalAltınPortakalCemDavran
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