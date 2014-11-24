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3. köprü Tarkan'ın huzurunu kaçırdı

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre İstanbul ’un trafiğinden ve stresinden kaçmak için kendisine Riva ’da küçük bir cennet kuran Tarkan, 40 dönümlük arazisine çiftlik evi, ahır ve yapay göl yaptırmıştı

3. köprü Tarkan'ın huzurunu kaçırdı

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre İstanbul ’un trafiğinden ve stresinden kaçmak için kendisine Riva ’da küçük bir cennet kuran Tarkan, 40 dönümlük arazisine çiftlik evi, ahır ve yapay göl yaptırmıştı

24 Kasım 2014 Pazartesi 09:33
3. köprü Tarkan'ın huzurunu kaçırdı
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Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre İstanbul ’un trafiğinden ve stresinden kaçmak için kendisine Riva ’da küçük bir cennet kuran Tarkan, 40 dönümlük arazisine çiftlik evi, ahır ve yapay göl yaptırmıştı.

Çiftliğini hayvanlarla dolduran Megastar, doğal tarıma da merak sarmıştı. Ancak şarkıcının huzuru, 3 ’üncü köprü inşaatı nedeniyle kaçtı.

Tarkan, köprü viyadüklerinin hızla yükselmesi ve iş makinelerinin gürültüsünden dolayı artık evine uğramıyor. Milyon dolarlık çiftliğinin sefasını süremeyen şarkıcının araziyi satmayı düşündüğü konuşuluyor. Tarkan ’ın aksine, komşuları inşaattan çok memnun çünkü bölgedeki evlerin metrekare fiyatları 1.500 TL ’den 4 bin TL ’ye çıktı!
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TarkanMegastarİnşaat3. KöprüSon Haberler
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