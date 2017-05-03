Ali Özbir, eşi Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.Özbir yazdığı mesajla kafaları karıştırdı.Aİlece yer aldıkları fotoğrafı sayfasında paylaşan Ali Özbir, altına "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza...Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine..." notunu düştü. Kaynak: '3. Çocuğu Açıkla Hayatım...'
Ali Özbir, eşi Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.Özbir yazdığı mesajla kafaları karıştırdı.Aİlece yer aldıkları fotoğrafı sayfasında paylaşan Ali Özbir, altına "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza...Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine..." notunu düştü. Kaynak: '3. Çocuğu Açıkla Hayatım...'