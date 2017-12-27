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07 Aralık 2017 Perşembe 16:32

27 Kilo Verdi, Setlere Döndü!

27 Kilo Verdi, Setlere Döndü!

27 Kilo Verdi, Setlere Döndü!
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Anne olmasıyla birlikte 80 kilolara çıkan Yıldız Asyalı, bir aşkını kucağına alırken, diğer aşkı oyunculuk için kısa sürede 27 kilo verdi.

Kanal 7'de yayınlanan günlük dizi film 'Elif'in başarılı oyuncusu Yıldız Asyalı, setlere dönmesiyle ilgileri de üzerinde toplamayı başardı.

'Elif' dizisi ile özlediği oyunculuğa dört elle sarılan Asyalı, “Oyunculuğa olan özlemimle 27 kilo verdim ama bu kiloda kalmak daha zor. Yemek yemeyi seven biri olarak zorlanıyorum. Kilo verirken bu kadar zorlanmadım, formda kalmak daha zormuş” dedi.



Kilo verirken uzman tavsiyelerini can kulağıyla dinlediğini ifade eden güzel oyuncu, formunu korumak için yine konusunda uzman birinden yardım isteyeceğini belirtti.

Oyuncuların kilo vermesi ve korumasının zor olduğunu sözlerine ekleyen Asyalı, "Aslında kilo verme ve koruma yöntemleri her meslekte farklı olmalı diye düşünüyorum. Yaptığınız iş metabolizmayı doğrudan etkiliyor. Masa başı işi yapan ile çok enerji tüketenin, aynı süreçte kilo sorunundan kurtulması mümkün değil. Bu yüzden kişiye özel çalışmalar bana cazip geliyor” dedi.


 
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