banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95654
ALTIN
197.416
DOLAR
5.0780
STERLİN
6.6110
EURO
5.8781
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
SICAK VE NEMLİ HAVAYA DİKKAT!
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
banner282

26 yıl önceki halini paylaştı

26 yıllık fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, yaptığı yorumlarla hayranlarını hem güldürdü hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

26 yıl önceki halini paylaştı

26 yıllık fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, yaptığı yorumlarla hayranlarını hem güldürdü hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:07
26 yıl önceki halini paylaştı

Giydiği pahalı marka kıyafetlerle, söylediği şarkılarla sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlara cevap vermesiyle gönlümüzde taht kuran Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım geldi.

NOSTALJİ YAPARKEN BİLE GÜLDÜRDÜ

26 yıl önce çektirdiği fotoğrafıyla şimdiki halini paylaşan Demet Akalın hayranlarını geçmişe yolculuğa çıkardı. Ruj sürme tekniğim aynı diyen Demet Akalın estetik yaptırmadığını şu sözlerle dile getirdi. "Varsa 24 senelik yamuk ruj çizimli haliniz gönderin? Değişmeyen tek benim be. Bide Hülya Avşar"

"O ZAMAN DA ÇİRKİNMİŞSİN ŞİMDİ DE"

26 yıllık yamuk rujlu fotoğrafını paylaşan Demet'in gönderisine beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisinin , "O zaman da çirkinmişsin şimdi de" yorumu üzerine Demet Akalın'ın verdiği cevap hayranlarını kahkahaya boğdu. Akalın yoruma, "Allah çirkin şansı versin, bugünler hayal bile değildi" diyerek hem anlamlı hem de esprili bir gönderme yaptı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası!
Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası!
Nur Yerlitaş pazartesi ameliyat olacak
Nur Yerlitaş pazartesi ameliyat olacak
'O bina çökmüş! Bizim apartmanın camları patlamış...'
'O bina çökmüş! Bizim apartmanın camları patlamış...'
Çıplak pozlar sonrası hayalini gerçekleştirdi
Çıplak pozlar sonrası hayalini gerçekleştirdi
"Tekne kiralık, kadın kiralık..."
"Tekne kiralık, kadın kiralık..."
Bodrum'da saç saça baş başa kavga ettiler!
Bodrum'da saç saça baş başa kavga ettiler!
Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...
Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...
Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı
Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı
Göğüslerinin arasına sıkıştırıp...
Göğüslerinin arasına sıkıştırıp...
Giydiği çizmeyi görenler kahkaha attı
Giydiği çizmeyi görenler kahkaha attı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim