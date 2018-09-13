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24 ayar altın biftek

Sosyete Kasabı Nusret, 24 Ayar Altın Biftek Paylaşımıyla Olay Oldu

24 ayar altın biftek

Sosyete Kasabı Nusret, 24 Ayar Altın Biftek Paylaşımıyla Olay Oldu

13 Eylül 2018 Perşembe 23:45
24 ayar altın biftek

Türkiye'nin en çok Instagram takipçisine sahip olan ünlüsü sosyete kasabı Nusret Gökçe, 24 ayar altın biftek fotoğrafıyla yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

24 AYAR ALTIN BİFTEK

Sosyal medya hesabı üzerinden 24 ayar altın biftek fotoğrafını paylaşan Nusret Gökçe, takipçileri tarafından çok konuşuldu. Nusret Gökçe, paylaşıma, "24 CARAT GOLD STEAK" notunu yazdı. Gökçe'nin paylaşımı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

"BENCİLLİK YAPIP SADECE REKLAMINI YAPIYORSUN"

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin paylaşımına bir takipçisi, "Biz bulgur pilavı paylaşmayın, görgüsüzlüktür, ayıptır, yiyecek bulan var bulamayan var derken ama sen sadece bencillik yapıp kendi reklamını yapmak için altın et paylaşıyorsun, ne kadar doğru bu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Adam dünyaya hitap ediyor arkandayız Nusret abi." yorumunu yazdı.

Son Güncelleme: 14.09.2018 00:02
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