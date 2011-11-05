21 yaşında futbolcuyla birlikte

Ünlü popçu Demet Akalın yeni bir aşka yelken açtı.



Adı sürekli eski sevgilisi Önder Bekensir ile barışma haberlerine karışan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde "O konu kapandı " diyerek son noktayı koymuştu. Güzel popçu Demet Akalın'ı yeni sevgilisi Samsunsporlu futbolcu Savaş Yılmaz ile birlikte ilk kez Süper Starlife ekibi görüntüledi. Ayaklıgazete.com'un haberine göre, Akalın bugün yeni sevgilisi Savaş Yılmaz ile Bebek'te Chilai adlı bir mekandaydı.





İkilinin yanlarında Alişan ve sevgilisi Seda Önder de vardı. Kameraları fark eden Demet Akalın rahatsız oldu. Muhabirin sorularını yanıtlayan Alişan ise Savaş Yılmaz için "Benim arkadaşım" dedi. Alişan, Demet Akalın'la düet yaptıkları şarkıya bayramda klip çekeceklerini sözlerine ekledi.