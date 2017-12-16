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21 Kilo Almıştı... İşte Son Hali!

Gupse Özay sıkı bir diyete girdi...

21 Kilo Almıştı... İşte Son Hali!

Gupse Özay sıkı bir diyete girdi...

16 Aralık 2017 Cumartesi 14:26
21 Kilo Almıştı... İşte Son Hali!
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Gupse Özay 2014'teki Deliha filmi için 15 kilo almış. 2016'daki 'Görümce'de canlandırdığı Yeliz rolü uğruna 21 kilo vermeyi başarmıştı.

Deliha 2 için yine 21 kilo alan Gupse Özay, 12 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galası öncesi sıkı bir diyete girdi.

Zorlu AVM'de görüntülenen Gupse Özay "Çekimler 13 Kasım'da bitti. Hemen ekmek, tuz ve şekeri kestim. Sabahları koşuyorum sonra spora gidiyorum.7 kilo verdim bile. Geriye kaldı 14. Galadan sonra da detoks yapacağım. Çok şükür ki hemen zayıflayabiliyorum." dedi.

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