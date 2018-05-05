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15 yıl sonra helalleşti!

“Cezaevine girdin, senden popstar olmaz”

15 yıl sonra helalleşti!

“Cezaevine girdin, senden popstar olmaz”

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:15
15 yıl sonra helalleşti!

Deniz Seki, 15 yıl önceki Popstar’da “Cezaevine girdin, senden popstar olmaz” diye eleştirdiği Bayhan ile bir ödül töreninde bir araya geldi

AYAKTA ALKIŞLADI

Deniz Seki ve Bayhan, Evos Angels dergisi tarafından düzenlenen ‘Dijital Dünyanın En’leri’ ödül töreninde yıllar sonra yan yana geldi. Bayhan, ödül alan Deniz Seki’yi ayakta alkışladı. Seki de kürsüden inişte Bayhan’ın yanına giderek kucaklaştı. Seki cezaevine girdiğinde Bayhan, “Hayatta herkesin başına her şey gelebilir. Allah yardımcısı olsun” diyerek destek olmuştu.

‘Aforoz etmeliyiz’ demişti

2003 yılındaki Popstar yarışmasında jüri koltuğuna oturan Deniz Seki, cezaevine giren Bayhan için “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” demişti. 

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