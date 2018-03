Yine insanın içine işleyecek bir film

Çağan Irmak'ın bu hafta gösterime girecek yeni filmi 'Dedemin İnsanları' eleştirmenlerden tam not aldı: 'Çağan Irmak'ın başyapıtı', 'Çok iyi bir film', 'Müziğiyle, kurgusuyla, öyküsüyle insanın içine işlemeyi biliyor...'

Kçük bir kasabada yaşayan on yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla, bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük değişimini anlatan 'Dedemin İnsanları' bu hafta gösterime giriyor. Filmin mübadele yıllarına uzanan hikayesi, I. Dünya Savaşı ile değişen, parçalanan hayatları sinemaya taşıyor. Film, eleştirmenlerden tam not aldı: Atilla Dorsay (Sabah): Bazı kusurları, eksikleri ve fazlalıkları var. Ama çok etkilendim, her şeye rağmen Çağan Irmak'ın başyapıtı bu film.

Yanlızca göç olayı değil 20.yy'da Türkiye'nin başına gelen birçok olaya mübadeleden 60 ihtilaline, Kıbrıs çıkarmasından 12 Eylül'e küçük de olsa değinmeler var ve bütün bunlar çok büyük bir aile tablosu ve geçmişle hesaplaşma serüveni haline gelmiş. Çok etkilendiğimi ve çok sevdiğimi söylemeliyim. Uğur Vardan (Radikal): Beğendim. Çağan Irmak'ın diğer filmlerine göre belki çok ağlatmamış ama hüzünle komedi atbaşı gidiyor. Zaten Çağan kalburüstü yönetmenlerimizden. Bu film belki de filmografisindeki en iyi yapım değil ama gayet başarılı buldum.

Mübadele yılları bölümü sinematografik açıdan en başarılı bölüm olmuş. Özellikle gemi bende hem 'Amarcord hem de hafiften Titanik çağrışımı yaptı. Orayı çok iyi kotarmış, genel olarak çok iyi film. Burak Göral (Arka Pencere): Çağan Irmak'ın bu naif ve insancıl bakışından çok hoşlanıyorum. Benim de aslında genelde dünyaya ve şu zamanımıza bakışımla çok örtüşüyor. Bizim neleri kaybettiğimizi ve ne yüzden kaybettiğimizi bunları çok kafaya takan bir sinemacı. Dolaysıyla buna yönelik filmler yapıyor.

Son birkaç filmi bunun üzerine aslında. Hep altında bu duygu var. Çok doğru bir şey aslında ve algılayabilenler için bu duygusal tema çok doğru bir tema şu an. Ve bunu da çok vurucu bir şekilde anlatmayı biliyor. Arızasız, düzgün, oyunculuklarıyla da insanı doyuran. Müziğiyle, sahnelerin kurgusuyla, öyküsüyle insanın içine işlemeyi biliyor Çağan. Biraz fazla duygularına kapılıp onu da çok insancıl bir şeyle yapıyor. Duygularına kapılıp biraz edebi kalabiliyor bazen.

Bu filmde bunu biraz yukarı taşımış. Ama yine de bu filmin şu çağın insanına lazım geldiğini düşünüyorum. Kaybettiğimiz hoşgörü yaşadığımız ayrımcılık, 'bütün bunların temelinde aslında neler var?', neleri yeniden kazanmamız geretktiğini bize gösteren etkileyici bir dram. Cüneyt Cebenoyan (BirGün): Ben beğendim. Keşke Çağan Irmak gibi iyi popüler filmler yapan daha çok yönetmenimiz olsa diyorum. Gerçekten biz tarihi çok bilmiyoruz, çok da anlatılmıyor. Mesela mübalede nasıl acılar çekildi? Bunun aslında bir şekilde memleketinden kovulma olduğu ve karşılayanların ise hoşgeldiniz demedikleri ne kadar büyük acılar bunlar.

Bunların hakkında çok az şey söylendi bugüne kadar. Önemli buluyorum filmi, iyi de buldum. Sevindim böyle bir film seyrettiğime. Olkan Özyurt (Sabah): Filmde en çarpıcı şey; bir mübadele öyküsü olmasının ötesinde Mehmet Bey'in o zerafetini unutmuşuz biz. Unutturulmuş bir şekilde. Çok kaba bir dünyada yaşadığımız gerçeği anlatıyor bir şekilde Çağan Irmak. Üstelik mübadele öyküsü sinemamızda çok az, bu açıdan da çok önemli. Ama dediğim gibi, asıl çarpıcı olan Mehmet Bey'in zerafetiydi.

Çağan bize 'Dedemin İnsanları' derken dedesinin de zerafetini aslında bir dönemin insana ve hayata bakışını anlatmış. Umarım gün gelir devran döner o zerafete yeniden ulaşırız. Çetin Tekindor, Hümeyra, Zafer Algöz, Yiğit Özşener, Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Ezgi Mola, Mehmet Ali Kaptanlar, Sacide Taşaner, Ünal Silver, Ushan Çakır, Serkan Genç, Yiğit Arı ve Durukan Çelikkaya’nın rol aldığı 'Dedemin İnsanları', 25 Kasım’da tüm Türkiye’de vizyona girecek.