Yeni James Bond filminin çekimleri başlıyor

Yapımcı firma Metro-Goldwyn-Mayer’in mali sorunları nedeniyle geçen yıl askıya alınan James Bond serisinin yeni filmi hakkındaki ayrıntılar bugün ortaya çıkıyor.

Çekimlere başlamadan önce dağıtımcı firma Sony Pictures bugün bir basın daveti düzenleneceğini duyurdu. Duyuruda, filmin yönetmeni Sam Mendes ve "bazı önemli oyuncuların" basın karşısına çıkacağı ifade edildi.

Her yeni James Bond filmi öncesinde olduğu gibi bu kez de serinin 23. filmi hakkında çok sayıda söylenti dolaşıyor. Ancak serinin son iki filminde yer alan Daniel Craig’in üçüncü kez Bond olarak sinemaseverlerin karşısına çıkması kesinleşti.

Filmin yönetmenliğini ise "American Beauty" (Amerikan Güzeli) filmiyle Oscar kazanan Sam Mendes’in yapacağı belirtildi. Mendes ve Craig daha önce "Road to Perdition" (Azap Yolu) adlı filmde birlikte çalışmışlardı. Yeni Bond filminde İspanyol aktör Javier Bardem ve İngiliz oyuncu Ralph Fiennes’in de rol alması bekleniyor. Judi Dench ise yine Bond’un patronu "M" rolünde görülecek.

Yeni filmin nerede geçeceği ve konusu henüz kesin olarak bilinmiyor. Tek bilinen Hindistan’da bir tren sahnesi olduğu.

Filmin gösterime girme tarihi de belli oldu. Yeni Bond filmi İngiltere’de 26 Ekim 2012’de, ABD’de ise 9 Kasım 2012’de seyirciyle buluşacak. Gelecek yıl aynı zamanda Bond serisinin başlamasının 50. yılı kutlanacak. James Bond filmlerinin ilki olan "Dr. No" 1962 yılında çekilmiş, ünlü gizli ajanı efsanevi aktör Sean Connery canlandırmıştı.