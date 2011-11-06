Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yeni James Bond filminin çekimleri başlıyor

Yapımcı firma Metro-Goldwyn-Mayer’in mali sorunları nedeniyle geçen yıl askıya alınan James Bond serisinin....

Yeni James Bond filminin çekimleri başlıyor

Yapımcı firma Metro-Goldwyn-Mayer’in mali sorunları nedeniyle geçen yıl askıya alınan James Bond serisinin....

06 Kasım 2011 Pazar 07:36
Yeni James Bond filminin çekimleri başlıyor
banner238

Yapımcı firma Metro-Goldwyn-Mayer’in mali sorunları nedeniyle geçen yıl askıya alınan James Bond serisinin yeni filmi hakkındaki ayrıntılar bugün ortaya çıkıyor.

Çekimlere başlamadan önce dağıtımcı firma Sony Pictures bugün bir basın daveti düzenleneceğini duyurdu. Duyuruda, filmin yönetmeni Sam Mendes ve "bazı önemli oyuncuların" basın karşısına çıkacağı ifade edildi.

Her yeni James Bond filmi öncesinde olduğu gibi bu kez de serinin 23. filmi hakkında çok sayıda söylenti dolaşıyor. Ancak serinin son iki filminde yer alan Daniel Craig’in üçüncü kez Bond olarak sinemaseverlerin karşısına çıkması kesinleşti.

Filmin yönetmenliğini ise "American Beauty" (Amerikan Güzeli) filmiyle Oscar kazanan Sam Mendes’in yapacağı belirtildi. Mendes ve Craig daha önce "Road to Perdition" (Azap Yolu) adlı filmde birlikte çalışmışlardı. Yeni Bond filminde İspanyol aktör Javier Bardem ve İngiliz oyuncu Ralph Fiennes’in de rol alması bekleniyor. Judi Dench ise yine Bond’un patronu "M" rolünde görülecek.

Yeni filmin nerede geçeceği ve konusu henüz kesin olarak bilinmiyor. Tek bilinen Hindistan’da bir tren sahnesi olduğu.

Filmin gösterime girme tarihi de belli oldu. Yeni Bond filmi İngiltere’de 26 Ekim 2012’de, ABD’de ise 9 Kasım 2012’de seyirciyle buluşacak. Gelecek yıl aynı zamanda Bond serisinin başlamasının 50. yılı kutlanacak. James Bond filmlerinin ilki olan "Dr. No" 1962 yılında çekilmiş, ünlü gizli ajanı efsanevi aktör Sean Connery canlandırmıştı.

Son Güncelleme: 06.11.2011 07:36
Anahtar Kelimeler:
SinemaHindistanFilmJamesBondDanielCraig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim