Yarım milyon dolara satıldı

Hollywood'un efsanevi sarışını Marilyn Monroe’nun 1954 yapımı ‘River of No Return’ (Dönüşü Olmayan Nehir) filminde giydiği uzun bacak yırtmaçlı, göğüs dekolteli ünlü yeşil elbisesi önceki gün düzenlenen açık artırmada 504 bin dolara satıldı.

Müzayede evi Julien’s Auctions’ın CEO’su Darren Julien, elbisenin Çin’de özel bir alıcıya satıldığını açıkladı. Marilyn, “en kötü filmim” dediği ve Kay Washington karakterini canlandırdığı filmde, ‘I’m Gonna File My Claim’ şarkısını söylerken bu elbiseyle hafızalara kazınmıştı.