Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109010
ALTIN
153.950
DOLAR
3.8286
STERLİN
5.1175
EURO
4.5153
Gazimağusa'da kundaklama!
Gazimağusa'da kundaklama!
Volkan Gazetesi Çarşamba gününden itibaren yeniden yayımlanıyor!
Son Dakika
Volkan Gazetesi Çarşamba gününden itibaren...
ÖLÜMLÜ KAZADA 1 TUTUKLU
ÖLÜMLÜ KAZADA 1 TUTUKLU
Cezaevinde uyuşturucu alemi!
Cezaevinde uyuşturucu alemi!
Flaş Haber
Gazimağusa'da kundaklama!
Kapat

“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

11 Aralık 2017 Pazartesi 13:00
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI
banner238

Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ile Gökhan Gökberk’in fotoğraflarından oluşan “Yansıma” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen 9 bin 600 TL’lik tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı. 

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, fotoğraflar, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 20-29 Kasım tarihleri arasında sergilendi.
 

Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ile Gökhan Gökberk, bağış sonrası duygularını dile getirdikleri açıklamalarında, yapmış oldukları 9 bin 600 TL’lik bağış ve tedavi gören çocuklara bir umut ışığı olmaktan mutlu olduklarını belirttiler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“YANSIMA” 29 KASIM’A KADAR GEZİLEBİLECEK
“YANSIMA” 29 KASIM’A KADAR GEZİLEBİLECEK
“EV” OYUNU ANTALYA’DA SAHNELENİYOR
“EV” OYUNU ANTALYA’DA SAHNELENİYOR
HARİKA SAYI'NIN İLK KİŞİSEL RESİM SERGİSİ YARIN AÇILIYOR
HARİKA SAYI'NIN İLK KİŞİSEL RESİM SERGİSİ YARIN AÇILIYOR

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim