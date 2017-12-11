“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ile Gökhan Gökberk’in fotoğraflarından oluşan “Yansıma” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen 9 bin 600 TL’lik tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı.



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, fotoğraflar, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 20-29 Kasım tarihleri arasında sergilendi.



Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ile Gökhan Gökberk, bağış sonrası duygularını dile getirdikleri açıklamalarında, yapmış oldukları 9 bin 600 TL’lik bağış ve tedavi gören çocuklara bir umut ışığı olmaktan mutlu olduklarını belirttiler.