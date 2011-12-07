Ünlü Tiyatrocular Paçi Oyunu İle GAÜ Sahnesinde

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girne Belediyesi’nin katkıları ile İstanbul Halk Tiyatrosunun “Paçi Bir Karadeniz Komedisi” adlı oyunu Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde izleyici karşısına çıkacak.

Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Erkan Can, Neslihan Yeldan, Faruk Akgören, Murat Taşkent, Tuğçe Güleç, Fehmi Karaarslan ve Nazif Uğur Tan’ın rol aldığı “Paçi Bir Karadeniz Komedisi” tiyatro oyunu 9 Aralık 2011 cuma akşamı saat 20:00’de tiyatro severler ile GAÜ sahnesinde buluşacak.

Konuyla ilgili Girne Amerikan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada İstanbul Halk Tiyatrosu'nun yeni sezon oyunu Paçi’nin, Burak Akyüz’ün yazdığı, Kemal Başar’ın yönettiği, geleneksel tiyatro ögelerinin bol bol kullanıldığı çağdaş bir yorumla sahnelenen müthiş bir Karadeniz komedisi olduğu belirtilerek Karadeniz’de gezici tiyatro yapan bir adamın Karadeniz'i değiştirmeye, bozmaya, satmaya, talan etmeye çalışanlara karşı mücadele ederken karşısına çıkan Karadeniz kadar hırçın bir kızın birleşen öyküsünün sahnede izleyici ile buluştuğu Paçi’nin modern bir Donkişot öyküsü ile Karadeniz insanını, toprağını, doğa sevgisini ve kültürünü izleyici ile buluşturduğu ifade edildi.

“Paçi Bir Karadeniz Komedisi” tiyatro oyununun müzikleri Fuat Saka bestelerinden oluşurken dekor-kostüm Sadık Kızılağaç, koreografi Alpaslan Karaduman ve ışık Erdem Çınar’a ait olduğunun da belirtildiği açıklamada yeni dünya düzeni ve yel değirmenlerine karşı savaş açan günümüz modern Don Kişotlarının hikayesini sahneye aktaran oyunun biletlerinin Girne Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminden veya oyun akşamı GAÜ sahnesinden alınabileceği ifade edilerek oyun ile ilgili detaylı bilgiye www.istanbulhalktiyatrosu.com adresinden ulaşılabileceği vurgulandı.