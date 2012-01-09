Ünlü televizyoncu kendini aştı!

Ünlü televizyon yıldızı Jessica-Jane Clement bu kez de bir iç çamaşırı firmasının katalog çekimlerine katıldı. Çekimlerde birbirinden seksi iç çamaşırlarıyla poz veren Clement, dikkatleri üzerine topladı.
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