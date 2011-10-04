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''Türksoy Resim ve Fotoğraf Sergisi'' açıldı

Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve...

''Türksoy Resim ve Fotoğraf Sergisi'' açıldı

Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve...

04 Ekim 2011 Salı 10:17
''Türksoy Resim ve Fotoğraf Sergisi'' açıldı
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Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 20. yıl dönümüne ithafen ''Türksoy Resim ve Fotoğraf Sergisi'' açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Sanat Galerisinde düzenlenen sergide, Türksoy'un son yıllarda sadece Türkiye'de değil, Türk cumhuriyetleri ve Türkçe konuşan ülkelerdeki çeşitli kültür sanat mekanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek övgüyü hak ettiğini söyledi.

Bağımsızlığın 20. yıl dönümü nedeniyle çeşitli mekanlarda etkinlikler yapıldığını belirten Günay, geçen günlerde hayatını kaybeden ünlü yazar Cengiz Dağcı'yı 70 yıllık bir ayrılıktan sonra dün Kırım'da ebediyete tevdi ettiklerini hatırlattı. Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da serginin çok özel bir koleksiyondan oluştuğunu ifade etti.

Serginin şimdiye kadar birçok ülkede izlenime sunulduğunu dile getiren Kaseinov, 17 Ekim'de de Floransa'da açılacağını anlattı. BYEGM'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Müdürü Murat Karakaya, yurt dışında çalışan gazetecilere Türkiye'de bulundukları sürede kullanmak üzere basın kartı verme çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından serginin açılışını yapan Bakan Günay, sergideki fotoğraf ve resimler hakkında da bilgi aldı.

Son Güncelleme: 04.10.2011 10:17
Anahtar Kelimeler:
SergiResimTürksoyBağımsızlık
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