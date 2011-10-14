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Türkiye'ye Gömülmek İstiyor

"Kemanı ağlatan adam" unvanıyla dünya çapında tanınan İranlı sanatçı Farjad, Türkiye'yi ve

Türkiye'ye Gömülmek İstiyor

"Kemanı ağlatan adam" unvanıyla dünya çapında tanınan İranlı sanatçı Farjad, Türkiye'yi ve

14 Ekim 2011 Cuma 11:08
Türkiye'ye Gömülmek İstiyor
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"Kemanı ağlatan adam" unvanıyla dünya çapında tanınan İranlı sanatçı Farjad, Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini söyledi.

Türkiye'ye yerleşmek istediğini belirten Farjad, "Öldüğümde de buraya gömülmek istiyorum" dedi.Haberi Paylaş İranlı keman sanatçısı Farid Farjad, yaşadığı yerde sevgi ve saygıya çok önem verdiğini, bunları da Türkiye'de bulduğunu söyledi.

"Kemanı ağlatan adam" unvanıyla dünya çapında tanınan Farjad, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında, Los Angeles'te yaşayan Ermeni piyanist Armen Aharonian'ın eşliğinde verdiği konserin ardından, konserin çok verimli geçtiğini, salonu ve akustiğini çok beğendiğini söyledi.

Amerika'da yaşamasına rağmen Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini anlatan Farjad, şöyle devam etti: ''Ben yaşadığım yerde sevgi ve saygıya çok önem veririm. Ben, bahsettiğim sevgi ve saygıyı Türkiye'de buldum. Sadece kemanıma değil, bana da değer ve beni ben olduğum için seven insanları burada tanıdım.

Hayatıma dair belli programlarım var. Memleketime de yakın olan Türkiye'ye yerleşmek ve işimle ilgili çalışmaları burada yürütebilmek gibi planlarım var. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Buraya ikametimi yaptırabilirsem, kesinlikle Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Artık, programlarım arasında bu da var.''

Türk kültürünü kendine yakın hissettiğini aktaran Farjad, ''Türkiye'de çok yakın dostlarım oldu. Türkiye'ye yerleşmek, burada yaşamak istiyorum. Eğer bir gün bu dünyadan gidersem, burada gömülmek istiyorum.

Kendimi bu topraklara, coğrafyaya daha yakın hissediyorum. Buradaki insanlar, beni çok seviyor'' diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.10.2011 11:08
Anahtar Kelimeler:
SanatKemanFaridFarjad
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