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19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:10

Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı

Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı
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Sinemada Temmuz Bereketi
Geçtiğimiz hafta sonunda vizyona 10’u yerli 27’si yabancı olmak üzere toplam 37 film girerken 385 bin 590 toplam seyirciyle tüm zamanların Temmuz ayı üçüncü hafta sonu seyirci rekoru da kırılmış oldu.

Interpress'in Box Office Türkiye'nin her hafta yayınladığı listelerden derlediği bilgilere göre, hafta sonu toplam hasılat ise 5 milyon 135 bin 874 TL olarak kayıtlara geçti. Sinema ile ilgili medyaya 198 bin 47 haber yansırken yabancı filmler hakkında 6 bin 287 yerli filmler ile alakalı ise 2 bin 845 haber çıktığı tespit edildi. Sinemaseverlerin en çok izlediği film ‘Maymunlar Cehennemi: Savaş’ oldu. İlk hafta sonunda 156 bin 470 biletli seyirci tarafından izlenen film, ABD’de 56,5 milyon, dünya genelinde ise 102,5 milyon dolar hasılata ulaştı.

HAFTA İÇİ ÖRÜMCEK ADAMI İZLEDİLER
Bir önceki hafta sonunun lideri ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş’ ikinci hafta sonunda 80 bin 563 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer alırken, ‘Transformers 5: Son Şövalye’ 30 bin 482 seyirci ile vizyondaki dördüncü hafta sonunda ilk üçte yer almayı başardı. ‘Arabalar 3’ filmi 23 bin 031 seyirci tarafından izlenerek toplamda 750 bin seyirci baremini aştı ve hafta sonunu dördüncü sırada kapattı. Film ayrıca tüm zamanlar en çok izlenen animasyon filmler sıralamasında onuncu sırada yer aldı. Yerli animasyon Doru ise 20 bin 483 seyirci ile listenin beşinci sırasını alan yapım oldu. 
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