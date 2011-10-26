The Hobbit çizimleri ilk kez yayımlanıyor

Fantastik kurgu eserleriyle tanınan İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in ünlü romanı 'The Hobbit'e ait daha önce görülmemiş bir dizi çizimin ilk kez yayımlanacağı açıklandı.

Fantastik edebiyatın ustası Tolkien'in yayımlanmamış 'Hobbit' çizimleri gün yüzüne çıkıyor Romanın 1937 yılındaki ilk baskısında kullanılmayan çizimler, kısa süre önce İngiltere'nin Oxford kentindeki Bodleian Kütüphanesi'nde bulundu. Tolkien'in çizimleri, mürekkep baskılı taslaklar ve resimlerden oluşuyor.

Yazarın ''Yüzüklerin Efendisi'' üçlemesiyle birlikte en popüler eserlerinden olan ve ünlü edebiyatçının kendi kurguladığı fantastik ''Orta Dünya'' kıtasında geçen ''The Hobbit'', gelecek yıl 75. yaşını kutlayacak.

Kitapta, ilk yayımlandığında 10 adet siyah beyaz resim ve iki haritanın yanı sıra Tolkien'e ait cilt ve kitap kılıfı tasarımları bulunuyordu. Oxford'daki yeni keşifle birlikte çizimler, haritalar ve planlardan oluşan 100'den fazla yeni parça ortaya çıkmış oldu. 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesini sinemaya uyarlayan ve serinin 'Kral'ın Dönüşü' filmiyle Oscar kazanan ünlü yönetmen Peter Jackson, 'The Hobbit'i de iki bölüm halinde filmleştiriyor.

İlk bölüm olan ''The Hobbit: An Unexpected Journey''in 2012 yılında gösterime girmesi bekleniyor.