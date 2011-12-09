'The Hangover 3' geliyor

The Hangover 2: Felekten Bir Gece Daha/The Hangover Part 2’nın geçen yaz vizyona girdiği sıralarda yönetmen Todd Phillips serinin üçüncü filmi için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu.

İkinci filmin dünya çapında 580 milyon dolar gişe yapması da devam projesinin hızlanmasına neden oldu. İngiltere’de bir TV programına katılan oyuncu Bradley Cooper da projenin üzerinde çalışıldığını doğruladı.

Yönetmenin senaryo üzerinde çalıştığını söyleyen Cooper, çekimlerin eylül ayında başlayabileceğinin de sinyalini verdi.

Serinin son bölümü olması beklenen projenin senaryosunda bilindik temalara değinen ilk iki filmin aksine yeni bir şey denenmesinin gündemde olduğunu söyleyen Bradley Cooper, Los Angeles’ta geçmesi muhtemel olayların öncekilerden epey farklı olacağını da sözlerine ekledi.