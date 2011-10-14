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Tarihin En Eski Tapınağını Belgesel Yapacak

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Göbeklitepe kazı alanında bulunan tarihin en eski tapınağı ve şehriyle...

Tarihin En Eski Tapınağını Belgesel Yapacak

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Göbeklitepe kazı alanında bulunan tarihin en eski tapınağı ve şehriyle...

14 Ekim 2011 Cuma 11:02
Tarihin En Eski Tapınağını Belgesel Yapacak
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Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Göbeklitepe kazı alanında bulunan tarihin en eski tapınağı ve şehriyle ilgili bir belgesel çalışması yapacaklarını söyledi.

Mardin'de çekimleri gerçekleştirilen İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin ''Eşekler ile Yüzmek'' isimli kısa metrajlı filmin başrol oyuncusu Erdoğan, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın davetlisi olarak kente geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunan Yılmaz Erdoğan ve beraberindekiler, Örencik köyü yakınlarındaki Göbeklitepe kazı alanı, Haleplibahçe mozaikleri ve tarihi Balıklıgöl'ü gezdi. Halilürrahman gölünde balıklara yem atan ve tarihi Gümrük Hanı'nı gezen Erdoğan'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Yılmaz Erdoğan, ziyaretine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'deki film çekimlerinin tamamlanmasının ardından telefonda görüştüğü Belediye Başkanı Fakıbaba'nın daveti üzerine Şanlıurfa'ya gelmeye karar verdiğini söyledi.

Şanlıurfa ziyareti sırasında Göbeklitepe'yi görme imkanı bulduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Göbeklitepe'yi bilmeyenler için söyleyeyim, dünya tarihi yeniden yazılıyor. Şanlıurfa'da yeni kazılarla Edene'nin 'cennet bahçeleri' bulundu. Şu anda ne dediğimi tam anlamayanlar ileride daha iyi anlayacaklar.

İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor, o yüzden çok önemli bir şey. Göbeklitepe'de bulunan tarihin en eski tapınağı ve şehriyle ilgili bir belgesel çalışması yapacağız.

Son Güncelleme: 14.10.2011 11:02
Anahtar Kelimeler:
TarihERDOĞANYılmazBelgeselTapınak
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