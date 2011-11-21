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Steve Jobs’ı oynaması teklif edildi

Apple'ın efsanevi patronu Jobs’ın hayatı film oluyor. Başrol için Clooney’ye teklif götürüldüğü öne sürülüyo

Steve Jobs’ı oynaması teklif edildi

Apple'ın efsanevi patronu Jobs’ın hayatı film oluyor. Başrol için Clooney’ye teklif götürüldüğü öne sürülüyo

21 Kasım 2011 Pazartesi 16:09
Steve Jobs’ı oynaması teklif edildi
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İngiliz Now dergisinin haberine göre ünlü aktör, 56 yaşında pankreas kanserinden ölen Jobs rolünü oynamasına kesin gözle bakılıyor.

Sony Pictures’ın Apple’ın kurucularından Steve Jobs’ın Walter Isacsoon tarafından yazılan biyografi kitabının filmini çekilmesinin planlandığı öğrenilmişti.

İLK TERCİH Star'ın haberine göre; Sony Pictures, Jobs’un 1999’da çekilen ‘Silikon Vadisi’nin Korsanları’ adlı filminde Jobs’u canlandıran Noah Wyle’ı da yeni filmde rol vermek istiyor ancak bu rol için şirketin ilk tercihi George Clooney.

50 yaşındaki Clooney ve Noah Whyle Steve Jobs’ın rolünü oynamak için mücadele içinde olduğu da konuşuluyor. 2012’de çekimlerine başlanacak biyografi filmi Jobs’ın tüm hayatını gözler önüne serecek.

Son Güncelleme: 21.11.2011 16:09
Anahtar Kelimeler:
SinemaFilmAppleJopsClooney
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