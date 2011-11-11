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Sevcan Çerkez Çerkez Korkuları Heykelleriyle İstanbul Yolcusu

Sanatçı sergide, bir tiyatro oyunu için hazırladığı karikatür heykellerine de yer verecek

Sevcan Çerkez Çerkez Korkuları Heykelleriyle İstanbul Yolcusu

Sanatçı sergide, bir tiyatro oyunu için hazırladığı karikatür heykellerine de yer verecek

11 Kasım 2011 Cuma 09:18
Sevcan Çerkez Çerkez Korkuları Heykelleriyle İstanbul Yolcusu
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Kocaman, insan boyutunda ve “tanıdık” gelen kurgulu heykelleriyle tanınan Seramik Sanatçısı Sevcan Çerkez, İstanbullu sanatseverlere konuk oluyor. Türkiye’nin ünlü karikatür sanatçılarından Tan

Oral’ın girişimleriyle Çarşamba günü Schneidertempel Sanat Merkezi’nde sergi açmaya hazırlanan Sanatçı, kargo sorunu nedeniyle kocaman heykelleri yerine ancak uçağa sığabileceklerle sergiye

katılacak olmanın burukluğunu yaşıyor.

Tüm girişimlerine rağmen heykellerini taşımak için kargo sorununu aşamadığını bildiren Çerkez, yaklaşık 3 aylık çalışmayla sergiye özel konulu heykeller ürettiğini, ancak kocaman heykellerini taşımak için imkan bulamadığını kaydetti. Böylesi önemli bir sergiye ancak uçağa sığabilecek heykellerle katılabileceğini belirten Çerkez, “Sürekli karşılaştığımız bu sorunun aşılması için KKTC ve TC yetkililerinin girişim yapması gerekiyor. Ambargolardan şikayet ederken, bu konuda bizlere ambargo uygulanıyor” dedi.

İngiliz Milletler Topluluğu tarafından verilen “Commonwealth 2009” ödülüne de sahip Sanatçı, İstanbul’da 30 Kasım’a kadar devam edecek “Ödüm Koptu” adlı sergi ve heykelleri hakkında da şunları kaydetti:

“İnsanoğlu  yüzyıllar boyunca hayatında çok önemli yer tutan ‘korku’ duygusunun etkisi altında kaldığında, güçlü bir refleksle korkudan korunmanın çeşitli yollarını aramıştır. Bahçe ve tarla korkulukları insanların ürünlerini korumak amacıyla dünyanın hemen her köşesinde çokca kullanılan bir araçtır. Korkuluklarla ilgili  yine pek çok hikaye ve tema sanat yapıtlarında işlenegelmiştir. Benim yarattığım heykeller korkmaya karşı dikilen korkulukların insanlara vereceği mesajlarla hayata geçtiler... İçimizdeki bazı korkuları heykellerimle izleyicilere buluşturmayı ve iç dünyalarına daha eğlenceli bakmalarını sağlamayı amaçlıyorum...”

Sanatçı sergide, bir tiyatro oyunu için hazırladığı karikatür heykellerine de yer verecek.

Çarşamba günü saat 18.00’de açılacak sergi, hafta içi her gün 10:30- 17:00, Pazar günü ise 12:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Son Güncelleme: 11.11.2011 09:18
Anahtar Kelimeler:
SergiIstanbulHeykelSanatçı
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