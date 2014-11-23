“Seni Seviyorum Adamım”a iletişim desteği





Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu yaptığı projenin gala gecesi yoğun ilgi gördü Girne Amerikan Üniversitesi ve Merit Otel sponsorluğunda, çekimlerinin önemli bir çoğunluğu adamızda yapılan “Seni Seviyorum Adamım” filme Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim desteği verdi. Gizem Karaca ve Barış Kılıç’ın başrollerini paylaştığı ‘Seni Seviyorum Adamım’ filminin galası yoğun bir ilgiyle yapıldı. Gala, Kıbrıslı sanatçı ve aynı zamanda filmin müziğini de seslendiren Fikri Karayel’in müzik dinletisi eşliğinde kokteyl ile başladı. “Seni Seviyorum Adamım” isimli filmin galasına Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ve bazı Milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca ve eşi, Kuzey Kıbrıs Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış, Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi yanında birçok değerli isim ile sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, ülke tanıtımına da önemli katkı sağlayan böylesi kültürel projelere her zaman destek olduklarını vurgulayarak, “Ülkemizi tanıtan ve adamıza katkı sağlayan bu projeye destek olmaktan gurur duyduk” dedi. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin Kıbrıs galasında iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Platinum müşterileri de yer aldı. Galaya gitmeye hak kazanan Platinum müşteriler şunları dile getirdi:

Ayşe Tezel: Platinum kullanıcısı olarak bu organizasyona katılmaya hak kazandığıma çok sevindim, çok istiyordum ve katılabildiğim için çok mutluyum. Ülkemizde böylesi kültürel etkinliklerin yapılması güzel. Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkürler.

Faruk Sayar Sarabi(Farrokh): Yıllardır Turkcell kullanıyorum, çok memnunum. Ailem, çocuklarım da Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcısı, bu geceye bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

Cihan Kayman: Yıllardır Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcısı olarak geceye katılmaktan mutluluk duyduk, heyecanlandık. Adamızda bu tarz organizasyonların yapılması da çok güzel, umarım devamı olur.

Ayşe Devin: Yerli bir organizasyon olması çok sevindirici, katılmaya hak kazandığım için çok memnun oldum, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e çok teşekkür ederim.

Süreyya Gürses: 15 yıldır, kurulduğundan beri Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisiyim ve çok memnunum. İlk kez çekiliş ile bir şey kazandım çok mutlu oldum, katılmayı da çok istiyordum. Haber verildiğinde inanamadım, bu tarz organizasyonların devamını dilerim, çok teşekkürler.

Songül Aktan: Ben uzakta Lefke’de oturduğumdan dolayı bu tarz etkinliklerden genelde haberdar olmuyorum. Kuzey Kıbrıs Turkcell sayesinde etkinliklerden haberdar oluyorum, kazandığım için de çok mutluyum.