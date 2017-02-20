Kültür & Sanat:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nin Genel Kurulu 28 Şubat’ta

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 14. olağan genel kurulu 28 Şubat Salı akşamı toplanacak.

Sanatçı Ve Yazarlar Birliği'nin Genel Kurulu 28 Şubat'ta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 14. olağan genel kurulu 28 Şubat Salı akşamı toplanacak.

Has-Der lokalinde saat 18.00’de başlayacak genel kurulda, faaliyet ve mali raporlar görüşülecek, yönetim organlarının seçimi yapılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gibetsu İle Tiyatro Su Yunanistan’da Tiyatro Oyunu Sahneledi Gibetsu İle Tiyatro Su Yunanistan’da Tiyatro Oyunu...
ATAOĞLU: “HER İLÇEYE MÜZE KAZANDIRMA HEDEFİMİZ VAR. ATAOĞLU: “HER İLÇEYE MÜZE KAZANDIRMA HEDEFİMİZ...
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN BELGESEL DESTEĞİ KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN BELGESEL...
GAÜ GELECEĞİN PROFOSYONEL OYUNCULARINI BEKLİYOR GAÜ GELECEĞİN PROFOSYONEL OYUNCULARINI BEKLİYOR
TC.Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Osmanlı Kütüphanesini ziyaret etti. TC.Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Kıbrıs...
THE AMERICAN FUTURE COLLEGE ÖĞRENCİLERİ YIL SONUNDA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ THE AMERICAN FUTURE COLLEGE ÖĞRENCİLERİ YIL SONUNDA...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Gibetsu İle Tiyatro Su Yunanistan’da Tiyatro...
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) ile Çatalköy Belediye Tiyatro Su Yunanistan’da tiyatro oyunu...

Haberi Oku