Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nin Genel Kurulu 28 Şubat’ta

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 14. olağan genel kurulu 28 Şubat Salı akşamı toplanacak.
Has-Der lokalinde saat 18.00’de başlayacak genel kurulda, faaliyet ve mali raporlar görüşülecek, yönetim organlarının seçimi yapılacak.
Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 14. olağan genel kurulu 28 Şubat Salı akşamı toplanacak.
Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 14. olağan genel kurulu 28 Şubat Salı akşamı toplanacak.
Has-Der lokalinde saat 18.00’de başlayacak genel kurulda, faaliyet ve mali raporlar görüşülecek, yönetim organlarının seçimi yapılacak.