Cumhuriyet Meclisi İdari Mali Teknik Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan İlseven'in ''Sorgu Sual'' isimli resim sergisi, dün akşam Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

İlseven’in 5. kişisel resim sergisinin açılışını, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer birlikte gerçekleştirdi.

Serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer’le birlikte, bazı bakanlar, milletvekilleri, yetkililer ile sanatseverler katıldı.

Sanatçının 30 kadar eserinin yer aldığı sergi, 8 Ekim’e kadar hafta içi 08:00-15:30, Cumartesi günü de 08.00 -13.00 saatleri arasında gezilebilecek.

EROĞLU

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Eroğlu, genç sanatsever insanların KKTC’nin kültürüne, sanatına yaptıkları katkıların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, kültürel-sanatsal alanda

üretilen eserlerin ve bu gibi ekinliklerin artmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Bunun devletin temellerinin sağlamlaştığının da göstergesi olması açısından önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Kültürü olmayan ülkelerin devlet olup olmadığından da şüphelenmek gerekir” dedi.

Eroğlu, üretilen eserlerin yarınlara kalacak eserler ve toplumun da gururu olduğunu belirterek, İlseven’i bu genç yaşında 5 sergi açmasından dolayı kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Serkan İlseven de, son bir yıl içinde yaptığı eserlerinden oluşan sergiye katılan herkese teşekkür etti.