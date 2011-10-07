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Resim Sergisi Açılışı.

SERGİNİN AÇILIŞINI ÜSTEL İLE GÜNAY YAPTI.

Resim Sergisi Açılışı.

SERGİNİN AÇILIŞINI ÜSTEL İLE GÜNAY YAPTI.

07 Ekim 2011 Cuma 11:03
Resim Sergisi Açılışı.
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 “Türk Dünyası Ressamları ve Fotoğrafçılarının Gözüyle KKTC” konulu fotoğraf ve resim sergisi dün akşam Ankara’da sanatseverlerle buluştu.

Devlet Resim ve Heykel Müzesi Fahri Korutürk Salonu'ndaki serginin açılışını, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay gerçekleştirdi.

Üstel ve Günay açılışın ardından, Türk dünyası ressam ve fotoğrafçılarının imzasını taşıyan resim ve fotoğraf sergisini gezerek yetkililerden eserler konusunda bilgi aldı.

ÜSTEL

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel yaptığı konuşmada, 2011 yılının “Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Yılı” olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üstel, bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin

başarıyla gerçekleştiğini ifade etti.

KKTC'yi TÜRKSOY ile bütünleştirenin TC Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay olduğunu vurgulayan Bakan Üstel, “Kültür ve Turizm Bakanı Günay KKTC'yi yürekten seviyor” dedi.

KKTC'de TÜRKSOY etkinlikleri çerçevesinde resim ve fotoğraf sergilerinin yanı sıra opera ve sahne sanatları etkinliklerinin de gerçekleştirildiğini anlatan Üstel, bu etkinliklerin tüm hızıyla sürdüğünü

söyledi. Üstel, “Kuzey Kıbrıs’ın güzelliklerinin ne kadar çok olduğunu göstermek için buna ihtiyacımız var" dedi.

GÜNAY

TC Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da konuşmasında, 2011'in “Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Yılı” olduğunu anımsatarak, bu konudaki etkinliklerin yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

TÜRKSOY bünyesindeki sanatçılardan 2007 yılında ressamların, 2009 yılında ise fotoğrafçıların KKTC'de ağırlandığını anlatan Günay, her iki etkinliğin de başarıyla geçtiğini dile getirdi.

KKTC'nin turizmdeki yerine de değinen Bakan Günay, şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den gitmek son derece kolay. Ankara'dan Antalya'ya veya İzmir'e gitmek gibi kolay. Aynı para birimi Kuzey Kıbrıs'ta da geçerli. Tarihsel ve doğal güzellikler var. Ayrıca güzel

yemekler yapan yardımsever ve güler yüzlü bir halk var. Biz de Kuzey Kıbrıs'ı dünyada hak ettiği gibi tanıtmaya çalışıyoruz.”

Kuzey Kıbrıs'ın turizm yönünden de tüm dünyada en iyi biçimde tanınması gerektiğine işaret eden Günay, “Kuzey Kıbrıs'ı bugünkü haksız kuşatmadan” kurtararak güzelliklerinin tanıtılmasının temel

hedeflerinden olduğunu kaydetti.

Açılışta Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Ünüşan Kuloğlu da piyano eşliğinde parçalar seslendirdi.

Devlet Resim ve Heykel Müzesindeki açılış öncesinde iki bakan, Günay'ın Ulus'taki makamında bir süre baş başa görüştü.

Son Güncelleme: 07.10.2011 11:03
Anahtar Kelimeler:
AnkaraSergiAçılışRessam
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