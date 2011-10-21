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Posta pulunun izinde iletişimin serüveni

Pul, zarf, posta kartı gibi on bin civarında filatelik objeyle ‘iletişim’ konusunun işlendiği...

Posta pulunun izinde iletişimin serüveni

Pul, zarf, posta kartı gibi on bin civarında filatelik objeyle ‘iletişim’ konusunun işlendiği...

21 Ekim 2011 Cuma 09:41
Posta pulunun izinde iletişimin serüveni
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Pul, zarf, posta kartı gibi on bin civarında filatelik objeyle ‘iletişim’ konusunun işlendiği ‘Filateli’de İletişim’ sergisi İstanbul Taksim’deki Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde başladı.

31 Ekim tarihine kadar açık kalacak sergi Şerif Antepli’nin koleksiyonundan oluşuyor. Günümüzde iletişimin insan yaşantısında çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan koleksiyoner Şerif Antepli, sergi ile ilgili olarak şunları söylüyor: “İnsanın dünyada görülmeye başlamasıyla iletişim kavramı da ortaya çıktı.

Birbirleriyle işaretleşmelerinden, mağara resimlerinden, dumanla haberleşmeden günümüzdeki internet teknolojisine gelinceye kadar muhteşem bir serüven yaşandı. Dünyada ilk kez bu yöntemle ‘iletişim’ çok geniş kapsamda inceleniyor ve bu bir sergi olarak sunuluyor. 80 büyük panoda 1260 a/4 föye monte edilmiş pulların ve zarfların arasında zamanda yolculuk yapıyormuşçasına dolaşırken Steve Jobs’tan Bill Gates’e, Gutenberg’den Agah Efendi’ye, Edison’dan Sir Rowland Hill’e, Niepce’den Lumière Kardeşlere gibi bir çok tanıdık kişiye rastlayacak, eserlerinin pullara yansımalarını göreceksiniz.”

Son Güncelleme: 21.10.2011 09:41
Anahtar Kelimeler:
SergiPostaPulFilateli
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