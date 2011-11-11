Oscar'ın yeni sunucusu belli oldu

Eddie Murphy'nin Oscar ödül törenini sunmaktan vazgeçmesinin ardından, Billy Crystal'ın 84. Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu yapacağı açıklandı.

Billy Crystal 84. Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu yapacak. Oyuncu bu törenle birlikte Oscar'da, 9. sunuşunu yapmış olacak. Töreni sunmaktan vazgeçen Murphy'nin aldığı kararda, yakın arkadaşı Brett Ratner'ın ödül töreninin yapımcılığından istifa etmesinin etkili olduğu belirtildi.

Ratner, Murphy'in başrolünü oynadığı yeni filminin tanıtımını yaparken eşcinsellerin alınmasına neden olan sözleri nedeniyle eleştirilmiş ve Oscar ödül töreni yapımcılığından istifa etmişti.

Oscar'ın yapımcılığını Türkiye'de "Akıl Oyunları" adıyla gösterilen Oscar ödüllü "A Beautiful Mind" filminin yapımcısı Brian Grazer üstlenecek. Akademi Başkanı Tom Sherak, Grazer'in yeteneği, yaratıcılığı ve ilişkileriyle Oscar ödül törenine farklı bir boyut katacağını açıkladı. Ödül törenini kimin sunacağı henüz bilinmiyor.