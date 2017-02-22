Neden engelliyoruz? Cevabı “Karatahta” verecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yetişkinler atölyesi tarafından sahnelenecek “Karatahta” adlı yeni tiyatro oyununun basın toplantısı, bu sabah (22 Şubat Çarşamba) Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği(KTOÖD) ’nde (KTOÖD) yapıldı.

NEDEN ENGELLİYORUZ?

Cevabı “Karatahta” verecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yetişkinler atölyesi tarafından sahnelenecek “Karatahta” adlı yeni tiyatro oyununun basın toplantısı, bu sabah (22 Şubat Çarşamba) Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği(KTOÖD) ’nde (KTOÖD) yapıldı.

LTB ile KTOÖD’ün işbirliğinde ve KKTC Telsim’in katkıları ile sahnelenecek Karatahta oyununun tanıtıldığı basın toplantısına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, KKTC Telsim Genel Müdürü Fevzi Tanpınar, LTB Meclis Üyesi Bülent Çıraklı yanında LBT yetkili ve çalışanları ile yetişkinler atölyesi oyuncuları katıldı.

Başkan Harmancı: LTB yaşanan zihinsel evrimin öncüsü olmaya devam edecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ülkede engelliler konusunda evrimsel bir süreç yaşandığına vurgu yaparak, bu süreçte kaydedilen aşamaların iyi gözlemlenmesi gerektiğine işaret etti.

Başkan Harmancı, bir zihinsel evrim yaşandığını, bu alanda LTB’nin kısa sürede somut adımlar attığını ve bu adımlarda da ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde olmaya özen gösterdiklerini belirtti. Başkan Harmancı,

KTOÖD ile birlikte LTB arasındaki işbirliği sayesinde yapılan etkinliklere dikkat çekerken “Yılda bir kez, duyarlılık artırıcı bir düşünceyle değil, bütün siyasetin bunun merkezi olması gayreti ile çalışıyoruz. Farklı engel grupları için, farklı etkinlikler yapılması ve bunların tümünün kaynaştırılması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

“LBT’deki engelli standartlarını geliştirdik”

Başkan Harmancı, belediye olarak önce Tekerlek İzleri, şimdi de Karatahta oyununun hazırlanması sürecinde kendilerinin eksikliklerini gördüklerini ve LBT’de engelli standartlarına getirmek için çalışmaya koyulduklarını belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, yaptıkları çalışmalar ile tiyatroya gelen özel gereksinimli bireylerin giriş çıkışlarının rahat bir şekilde sağlanması yanında farklı ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da uygun bir durum yarattıklarını belirtti.

Pazar günü oynanacak oyunun tüm gelirinin KTOÖD’e kalacağını hatırlatan Başkan Harmancı, bu açıdan hem keyifli bir oyun izleme, hem de destekleme için herkesi LBT yetişkinler atölyesi tarafından sahnelenecek “Karatahta” oyununu birlikte izlemeye davet etti.

Kibrit: Sanat, engelli bireylerin hayatını siyahtan beyaza döndürebiliyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise, sanatın tıpkı spor gibi engelli bireyler üzerinde bir sihir etkisi yarattığını vurguladı ve bu sihrin engelli bireylerin hayatlarını siyahtan beyaza döndürdüğü nitelemesini yaptı.

Karatahta oyunu ile yaratılan engellerin nasıl basitçe aşılacağının gayet net ortaya konulduğu bilgisini veren Kibrit, bu oyunu özellikle genç kuşakların mutlaka izlemesi gerektiğini belirtti.

Kibrit, “Bu oyunla yaşadıklarımız, hissettiklerimiz kaleme alındı. 50’ye yakın kişi amatör bir ruhla kucaklaşarak bu güzelliği ortaya çıkardı. Herkesi Pazar günü bu oyunu izlemeye davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Tanpınar: Önce kendi üzerimize düşeni yaptık, sonra sosyal sorumluluk anlayışına geçtik

Kibrit’in ardından söz alan KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, sanatın çok önemli iletişim ve etkileşim aracı olduğunu ortaya koyarak konuşmasına başladı.

Tanpınar, kurum olarak engelli farkındalığı konusunda değerlendirme yaptıklarını ve ‘engelliler için çok sayıda engel var, farkındayız’ diyerek kendi içlerinde düzeltilmesi gerekenleri ele alarak yola koyulduklarını aktardı. “Genel Merkezi’mizin dışında bayilerimizde de engelli bireylerin kolayca giriş çıkış yapabileceği ortamlar sağladık” diyen Tanpınar, bunun ardından da başta KTOÖD olmak üzere, birçok kuruluşlar sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde çeşitli işbirliklerine gittiklerini anımsattı.

Tanpınar, Karatahta oyununa katkı koymaktan duydukları memnuniyeti de sözlerine ekledi.

Çıraklı: LBT ciddi gelişim göstermeye devam ediyor

LTB Meclis Üyesi Bülent Çıraklı ise konuşmasında LBT’nin bugünlere geliş aşamalarını anımsatarak, tiyatronun gelişimi adına ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

LBT’nin çok değerli noktalara geldiğine ve uluslar arası boyutta oyunlar sergileyen bir kurum olduğuna işaret eden Çıraklı, yarım kalan tiyatro binasının tamamlanmasının görevleri olduğunu ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Karabiber: Böylesi bir noktaya gelineceğini kimse hayal etmemişti

LTB Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber de konuşmasında, yetişkinler atölyesi kurulduğu zaman büyük beklentiler içine girmediklerini, ancak sonrasında Orkun Bozkurt ve Cem Aykut’un katılıp işe başlamaları ile kimsenin hayal etmediği derecede önemli bir noktalara gelindiğini ifade etti.

Karabiber, LBT binasının engelli standartlarını yakalaması konusunda Başkan Harmancı’nın gösterdiği hassasiyetin de kendilerini çok memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Aykut: Hedef, oyunun ülkenin her yerinde oynanması

Karatahta oyununun yönetmeni Cem Aykut, daha önce sahneledikleri Tekerlek İzleri oyunu ile engelli bir arkadaşın sorunlarını anlattıklarını, Karatahta oyunuyla ise ters köşe yaparak, ‘Kendini engelsiz görenler, neden bazı şeyleri engelliyor?’ sorusunun cevabını aradıklarını belirtti.

Cem Aykut, oyunun farklı bölgelerde oynanabilmesi için dekor ve ışık düzenini daha rahat kurulabilecek şekilde dizayn ettirdiklerine de işaret ederek, hedeflerinin bu oyunun ülkenin her yerinde gösterilmesi olduğunu söyledi.

Bozkurt ve Cezarlı: Bazı şeyleri sorgulatacağız

Oyunu Cem Aykut ile birlikte yazan Orkun Bozkurt ve Aysan Cezarlı da kısa konuşmalar yaparak, çok güzel bir oyun ortaya çıkarıldığını ifade ettiler.

Bozkurt ve Cezarlı, birbirinden farklı meslek gruplarından gelen arkadaşlarla bir aile ortamı yarattıklarını ve bıkmadan çalıştıklarını ifade ederlerken, bu oyun sayesinde bazı şeyleri sorgulatacaklarına inandıklarını vurguladılar.

Prömiyeri 26 Şubat Pazar akşamı

LTB ile KTOÖD’ün işbirliğinde ve KKTC Telsim’in katkıları ile oynanacak Karatahta oyunun prömiyeri 26 Şubat Pazar gecesi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda (LBT) gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de başlayacak oyundan sağlanan tüm gelir KTOÖD’ne bağışlanacak