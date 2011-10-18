Meral eroğlu'ndan sergi açilişi

Ressam Hasan Daniş’in “Renkler ve Gölgeler” isimli kişisel resim sergisi, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu tarafından açıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına düzenlenen serginin açılışına, Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Eroğlu yanında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Mustafa Çelik ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Meral Eroğlu açılışta yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir güzel gün daha yaşamakta olduklarını belirterek, herkese sağlıklı sanatla dolu günler diledi.

Gelirini ortopedik özürlülere verecek olması nedeniyle Hasan Daniş’i kutlayan Eroğlu, bunun çok güzel bir hareket olduğunu söyledi.

Hasan Daniş'in bugün doğum günü olduğuna da dikkat çekerek kendisini kutlayan Meral Eroğlu, katılımcılara da teşekkür etti.

Sergi hafta içi 09.00 - 13.00 ve 14.00 -18.00, Cumartesi günleri 09.00 - 14.00 saatleri arasında izlenebilecek.