Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Meral eroğlu'ndan sergi açilişi

Ressam Hasan Daniş’in “Renkler ve Gölgeler” isimli kişisel resim sergisi, Meral Eroğlu tarafından açıldı

Meral eroğlu'ndan sergi açilişi

Ressam Hasan Daniş’in “Renkler ve Gölgeler” isimli kişisel resim sergisi, Meral Eroğlu tarafından açıldı

18 Ekim 2011 Salı 20:38
Meral eroğlu'ndan sergi açilişi
banner238

Ressam Hasan Daniş’in “Renkler ve Gölgeler” isimli kişisel resim sergisi, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu tarafından açıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına düzenlenen serginin açılışına, Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Eroğlu yanında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Mustafa Çelik ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Meral Eroğlu açılışta yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir güzel gün daha yaşamakta olduklarını belirterek, herkese sağlıklı sanatla dolu günler diledi.

Gelirini ortopedik özürlülere verecek olması nedeniyle Hasan Daniş’i kutlayan Eroğlu, bunun çok güzel bir hareket olduğunu söyledi.

Hasan Daniş'in bugün doğum günü olduğuna da dikkat çekerek kendisini kutlayan Meral Eroğlu, katılımcılara da teşekkür etti.

Sergi hafta içi 09.00 - 13.00 ve 14.00 -18.00, Cumartesi günleri 09.00 - 14.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Son Güncelleme: 18.10.2011 20:38
Anahtar Kelimeler:
Derviş EroğluCumhurbaşkanıMeral EroğluMustafa çelikHaslet EroğluKıbrıs Türk Ortopedik özürlüler DerneğiRessam Hasan Daniş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim