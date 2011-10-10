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MEÇHUL TUTSAKLAR İZMİR VE ANKARA'DA GÖSTERİMDE

Cem Kar’ın yönetmenliğini yaptığı “Meçhul Tutsaklar” belgesel filmi; yarın İzmir, Perşembe günü ise Ankara’da

MEÇHUL TUTSAKLAR İZMİR VE ANKARA'DA GÖSTERİMDE

Cem Kar’ın yönetmenliğini yaptığı “Meçhul Tutsaklar” belgesel filmi; yarın İzmir, Perşembe günü ise Ankara’da

10 Ekim 2011 Pazartesi 12:29
MEÇHUL TUTSAKLAR İZMİR VE ANKARA'DA GÖSTERİMDE
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 Cem Kar’ın yönetmenliğini yaptığı “Meçhul Tutsaklar” belgesel filmi; yarın İzmir, Perşembe günü ise Ankara’da gösterilecek.

Cem Kar tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterimlerin hemen ardından “Meçhul Tutsaklar” kitabı tanıtımı yapılacak, imza günü düzenlenecek.

“Meçhul Tutsaklar” belgesel filmi, yarın saat 19:00’da Konak Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi’nde İzmirlilerle buluşacak.

“Meçhul Tutsaklar”ın Türkiye gösterimleri Ankara ile devam edecek, Perşembe günü saat 19:00’daki gala gecesi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yer alacak.

Cem Kar yaptığı açıklamada, “Belgesel filmimizin, Türkiye’nin önemli merkezlerinden İzmir ve başkent Ankara’dan ilgi görmesi ve davet alması gerek ülkemiz için, gerekse kendi adıma oldukça sevindirici ve gurur verici bir durum…” dedi. Kar, şunları söyledi:

“Bu noktada film ve kitaba ilgi gösteren belediye başkanlarımıza, Ankara Büyükelçimize ve çalışanlarına, İzmir Konsolosumuza ve çalışanlarına teşekkür etmek isterim. Yaşanılanları, yaşayanların anlattığı belgesel filmin yolculuğu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Zira, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen davetlere katılmaya, kitabımızla Meçhul Tutsaklar’ın bilinir olma mücadelesini anlatmaya ve belgesel filmi göstermeye devam edeceğiz.”

Açıklamada, “Meçhul Tutsaklar” belgesel film ve kitabının, 1974 yılında yaşanan ve bilinmeyen bir olayı gün yüzüne çıkarmasıyla dikkat çektiği, film ve kitapta, 57 kişinin yaptığı açıklamaları farklı bir teknik ile kurgulayan Cem Kar’ın, olayı yaşayanlara, yaşadıklarını bizzat kendileri tarafından anlattırdığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 10.10.2011 12:29
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMeçhul TutsaklarIzmirCem KarGösterim
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