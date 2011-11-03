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Meçhul Tutsaklar Belgeseli Özel Gösterimle GAÜ Sahnesinde

Daha önce hiç yayınlanmayan sahneler ile GAÜ sahnesinde izleyici ile buluşacak

Meçhul Tutsaklar Belgeseli Özel Gösterimle GAÜ Sahnesinde

Daha önce hiç yayınlanmayan sahneler ile GAÜ sahnesinde izleyici ile buluşacak

03 Kasım 2011 Perşembe 08:36
Meçhul Tutsaklar Belgeseli Özel Gösterimle GAÜ Sahnesinde
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Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği ve TMT Derneği tarafından düzenlenen “II. Uluslar arası Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” sempozyumu Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs

Yerleşkesi Girne Kampüsü Uluslar arası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de düzenleniyor.

KKTC üniversiteleri bünyesinde düzenlenen sempozyumun 4 Kasım Cuma günü , saat 15.00-19.00 arasında GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Uluslar arası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de

gerçekleşecek oturumunda gazeteci-yazar Cem Kar tarafından çekilen Meçhul Tutsaklar belgeseli özel gösterimle izleyici ile buluşacak.

“Özel Gösterimde Yayınlanmamış Sahnelerle Meçhul Tutsaklar GAÜ Sahnesinde”

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Uluslar arası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği ve TMT Derneği tarafından düzenlenecek “II. Uluslar arası Kıbrıs

Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” sempozyumu halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek .

KKTC’nin batısında yer alan ve ilk çıkarmada Türk askerinin gidemediği yerlerden biri olan Lefke’nin, 22 Temmuz 1974’de Rum ve Yunan saldırılarına daha fazla dayanamayıp teslim olması ve bölgesinin

komuta kademesindeki 75 mücahidin bir gece ansızın evlerinden toplanıp gizli bir şekilde Limasol Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmesi, mücahitlerin kurtulmasını sağlayan ve onlarla kader birlikteliği yapan

esir Türk gazeteciler Mete Akyol, Ertürk Yöndem, Ziya Ergun, Yücel Hacaloğlu, Hüdai Bayık, Ahmet Kahraman, Teoman Fehim, Hami Sami Coşar, Sermet İpekçioğlu, Eyüp Sabri Kapıdağ, Cengiz Kapkın ve

Ergin Konuksever’in kader birlikteliğini gün ışığına çıkaran ve GAÜ Medya Koordinatörlüğü ile GAÜ TV’nin de çekimlerine destek verdiği Meçhul Tutsaklar belgesi sempozyumun sonunda daha önce hiç

yayınlanmayan sahneler ile GAÜ sahnesinde izleyici ile buluşacak.

Son Güncelleme: 03.11.2011 08:36
Anahtar Kelimeler:
Meçhul TutsaklarSahneBelgeselGaüTmt
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