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Matbaanın tarihine yolculuk

Türkiye’nin ilk nostaljik matbaa atölyesi, Rahmi M. Koç Müzesi’de açıldı

Matbaanın tarihine yolculuk

Türkiye’nin ilk nostaljik matbaa atölyesi, Rahmi M. Koç Müzesi’de açıldı

01 Ekim 2011 Cumartesi 22:14
Matbaanın tarihine yolculuk
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Matbaanın tarihine yolculuk

Türkiye’nin ilk nostaljik matbaa atölyesi, Rahmi M. Koç Müzesi’de açıldı.

Promat Matbaacılık işbirliği ile Rahmi M. Koç Müzesi içerisinde açılan atölyede baskı sektörünün geçmişten günümüze yolculuğu anlatılıyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyarete açılan Nostaljik Matbaa Atölyesi matbaanın tarihine ışık tutuyor. Nostaljik Matbaa Atölyesi Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilmiş çalışmaların ilki olma özelliğini taşıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin bu yeni bölümü, 1950 ve 1960’lı yılların basım tekniklerini yansıtırken ziyaretçilerini kurşun harfler devrinde yolculuğa çıkarıyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde Promat Matbaacılık’ın 20. yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçen projede; tarihi tipo tekniği, elle kurşun harf dizimi, metal klişeler ile baskı uygulamaları, kağıt kesimi ve ciltleme gibi teknikler, eski ustalar tarafından uygulamalı olarak gösteriliyor.

Tipo Atölyesinde ayrıca matbaacılık üzerine seçilmiş kitaplar, hurufat, klişe ve efemeralar da sergileniyor. Tarihsel gelişim herkes tarafından gözlemlenecek Promat Matbacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil toplantıda yaptığı konuşmada; teknolojiye yaptıkları katkılarla değil, içinde bulundukları sektöre yaptıkları katkılarla da anılmayı hedeflediklerini belirtirken;

“Bizim için önemli olan gelinen bu teknolojik sürecin ve tarihsel gelişimin öneminin herkes tarafından gözlemlenmesi” dedi. Toplantıda konuşan Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Ertuğrul Duru ise “Rahmi M. Koç Müzesi bünyesine böylesine önemli ve alanında ilk olma özelliğini taşıyan bir bölüm kazandırdıkları için başta Promat Matbacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil olmak üzere tüm Promat ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

Son Güncelleme: 01.10.2011 22:14
Anahtar Kelimeler:
MatbaanınTarihineYolculuk
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