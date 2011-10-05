Marilyn Monroe'nun kostümleri satışa sunuluyor!

Marilyn Monroe Hollywood filmlerinde kullanılan kostümleri açık artırmada satışa sunulacak.

Hollywood filmlerinde kullanılan kostümleri biriktiren oyuncu Debbie Reynolds'ın koleksiyonundaki Marilyn Monroe kostümleri yine açık artırmada satışa sunulacak.

İkinci Debbie Reynolds Koleksiyonu Açık Artırması Beverly Hills'de 3 Aralık'ta yapılacak. Müzayedede Hollywood efsanesi Monroe'nun "Erkekler Sarışın Sever", "Niagara", "Bus Stop", "Let's Make Love" filmlerinde giydiği kostümler satılacak.

Debbi Reynolds'ın koleksiyonunun Haziranda yapılan ilk müzayedesinde, Monroe'nun 1955 yapımı Yaz Bekarı (The Seven Year Itch) filminde giydiği beyaz elbise 5,52 milyon dolara satılarak koleksiyonun en pahalı parçası olmuş ve en pahalı elbise olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.