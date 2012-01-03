Mağusa Sanat Tiyatrosu Yeni Yetenekleri Bekliyor

Mağusa Sanat Tiyatrosu 2012 yılı için yeni öğrenci kayıtlarına başladı. Beşinci yılına giren Mağusa Sanat Tiyatrosu'nda İlke Susuzlu eğitmenliğinde "oyunculuk ve sahne bilgisi", "diksiyon",
"konservatuara hazırlık", "metin yazarlığı", "psikodrama" alanlarında aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aktivitelerin ardından başarılı olanlar, sahneye çıkıp izleyiciyle buluşuyor ve yeteneklerini
sergiliyor.
İlke Susuzlu'nun açıklamasına göre, ilgi duyanlar 10 Ocak'a kadar 0533 866 27 04 numaralı telefonu arayarak başvurularını yapabilecek.