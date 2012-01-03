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Mağusa Sanat Tiyatrosu Yeni Yetenekleri Bekliyor

Yeni Yetenekler Yetiştirmek İçin Tiyatroya İlgi Duyanlardan Başvuru Bekliyor

Mağusa Sanat Tiyatrosu Yeni Yetenekleri Bekliyor

Yeni Yetenekler Yetiştirmek İçin Tiyatroya İlgi Duyanlardan Başvuru Bekliyor

03 Ocak 2012 Salı 09:40
Mağusa Sanat Tiyatrosu Yeni Yetenekleri Bekliyor
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Mağusa Sanat Tiyatrosu 2012 yılı için yeni öğrenci kayıtlarına başladı. Beşinci yılına giren Mağusa Sanat Tiyatrosu'nda İlke Susuzlu eğitmenliğinde  "oyunculuk ve sahne bilgisi", "diksiyon",

"konservatuara hazırlık", "metin yazarlığı", "psikodrama" alanlarında aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aktivitelerin ardından başarılı olanlar, sahneye çıkıp izleyiciyle buluşuyor ve yeteneklerini

sergiliyor.

İlke Susuzlu'nun açıklamasına göre, ilgi duyanlar 10 Ocak'a kadar    0533 866 27 04      numaralı telefonu arayarak başvurularını yapabilecek.    

Son Güncelleme: 03.01.2012 09:40
Anahtar Kelimeler:
MagusaSanatTiyatroBaşvuruYetenek
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