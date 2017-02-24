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24 Şubat 2017 Cuma 11:47

LTB “Unutkanlık” Konulu Seminer Düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği &#34;Unutkanlık&#34; konulu seminer, Arabahmet Kültürevi'nde verildi.

LTB 'Unutkanlık” Konulu Seminer Düzenledi
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 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği "Unutkanlık" konulu seminer, Arabahmet Kültürevi'nde verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, belediyenin, yurttaşları bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla uzun süreden beridir konuların ilgili uzmanları ile yapılan işbirliğiyle ücretsiz verilen eğitim seminerleri devam ediyor.

Bu kapsamda dün öğleden sonra Arabahmet Kültürevi'nde yer alan "Unutkanlık"  konulu seminere konuşmacı olarak Uzman Psikolog Gülşen Özgü Koşucu ve Uzman Nörolog Dr. Pınar Gelener, katıldı.

Yurttaşlarla birlikte LTB personelinin de izlediği seminerin sonunda sorular cevaplandı ve LTB Eğitim Organizasyonu Birimi Sorumlusu Fatoş Anter tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Seminerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri de verildi.

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