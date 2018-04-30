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Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) Resim ve Müzik Bölüm öğrencileri Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) Resim ve Müzik Bölüm öğrencileri Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) Resim ve Müzik Bölüm öğrencileri Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı açıklamasına göre, Resim Bölüm öğretmeni İpek Denizli Karagöz ve Evren Hıfsıoğlu gözetimindeki LGSL öğrencileri Algım Özel Eğitim Merkezi Öğrencileri ile Resim Atölye çalışması gerçekleştirdi.
Dünya Sanat Günü’nün önemine de vurgu yapılan etkinliğe LAGSL Müzik Bölümü öğrencileride katılarak gitar ve yan flüt dinletisi sundu. 
Girne Inner Wheels Kulübü Başkanı Nermin Anıl ile ortak çalışma neticesinde planlanan etkinlikte konuşan LAGSL Okul Müdürü Tüner Tanpınar, bu anlamlı etkinliğin gerçekleştirilmesinde gösterdiği anlayış ve verdiği fırsat için Algım Özel Eğitim Merkezi’ne teşekkür etti.
Böylesi etkinliklerde sanata karşı ilgi ve farkındalığın artması ve öğrencilerde özgüvenin gelişmesi açısından önem arz ettiğini ifade eden Tanpınar etkinliğin Belleklerde kalacak harika bir gün olduğunu söyledi. 
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaAgslResimMüzik
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