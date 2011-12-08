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Kuzey Kıbrıs Turizmi Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Tanıtılıyor

İzmir Fuar Ve Konferansı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti De Yerini Aldı

Kuzey Kıbrıs Turizmi Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Tanıtılıyor

İzmir Fuar Ve Konferansı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti De Yerini Aldı

08 Aralık 2011 Perşembe 12:23
Kuzey Kıbrıs Turizmi Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Tanıtılıyor
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İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda açılışı bugün yapılan Travel Turkey İzmir Fuar ve Konferansı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yerini aldı.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan görsellerden yararlanarak hazırladığı 52 metre karelik KKTC standına yerleştirilen ekranlarda sürekli olarak KKTC tanıtım filmi gösteriliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra Kıbrıs Mutfağı ve otellerin de tanıtılmakta olduğu KKTC standında, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nin hazırlayıp bastırdığı tanıtıcı broşürler dağıtılıyor.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürü Derviş Gezer ve iki Turizm Tanıtma Pazarlama memurunun görev yapmakta olduğu fuar, Pazar gününe kadar devam edecek.

TRAVEL TURKEY TURİZM FUARI BU YIL BEŞİNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

KKTC’nin, İstanbul’da düzenlenmeye başlandığı 2004 yılından beri katılmakta olduğu Travel Turkey Turizm Fuarı, 2007 yılında İzmir’e taşınarak Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda düzenlenmeye başlanmış ve 2008 yılında İzmir Fuar Alanı’nda ikinci kez organize edilen fuara KKTC partner ülke olarak katılmıştı.

Geçen yıl 17 ülkeden toplam 585 kişi, kurum ve kuruluşun katıldığı, 16 bin kişinin ziyaret ettiği Travel Turkey Turizm Fuarı, bu yıl beşinci kez düzenleniyor.

Son Güncelleme: 08.12.2011 12:23
Anahtar Kelimeler:
KktcTurizmFuarIzmir
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