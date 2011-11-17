Kuşkor'dan Sergi ve Etkinlik

Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (Kuşkor), "Kıbrıs Yaban Hayatına Yeni Bir Bakış" isimli doğa fotoğrafları sergisi ve bir dizi etkinlik düzenliyor.

KUŞKOR’un geçen yıl birincisini düzenlediği "Kıbrıs Yaban Hayatına Yeni Bir Bakış" isimli doğa fotoğrafları sergisinin ikincisi 19-20 Kasım tarihlerinde Bellapais Manastırı’nda yer alacak. Sergi 10,00-17,00

saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bellapais Manastırı’nda ayrıca Cumartesi günü saat 15:00’te KUSKOR ve çalışmaları hakkında bilgi veren bir sunum yapılacak. Etkinlikte, 'An Illustrated Flora of North Cyprus' (D. Viney) kitabının 2. baskısı

da tanıtılacak ve dileyenlere kitaptan satın alma imkanı sunulacak.

Pazar günü saat 15:00'te ise Agama Outdoor’un katkılarıyla Tuğberk Emirzade eşliğinde Bellapais Manastırı’nın hemen yanındaki tarihi Roma yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek.