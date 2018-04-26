KKTC yayınları İzmir kitap fuar'ında!

26 Nisan 2018 Perşembe 14:34
İzmir’de, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda, 14-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. İzmir Kitap Fuarı’nda, Kıbrıs Türk yazın hayatından kitaplar da yer aldı.
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