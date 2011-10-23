KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI İLE AZERBAYCAN DEVLET MİLLİ DRAMA TİYATROSU ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU İMZALANDI

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Azerbaycan Devlet Milli Drama Tiyatrosu arasında “İşbirliği ve İyi Niyet Protokolü” imzalandı.

Protokole, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürü Hakan Yozcu ve Azerbaycan Devlet Milli Drama Tiyatrosu Genel Müdürü ve Türk Dünyası Devlet Tiyatroları Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. İsrafil İsrafiov imza koydu.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre protokol imza töreni Hakan Yozcu’nun geçtiğimiz hafta İsrafil İsrafiov’un davetlisi olarak gittiği Azerbaycan’da gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürü Hakan Yozcu, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın Türkiye dışında ilk kez bir başka devlette karşılıklı imza koyduğu işbirliği protokolünün büyük önem taşıdığını vurguladı

Yozcu, iki ülke tiyatroları arasında varolan dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan protokolün, yine iki ülke tiyatroları tarafından hazırlanacak projelerin hayata geçirilmesine imkan yarattığını belirtti.

PROTOKOLDE YER ALAN MADDELER

Yozcu protokolde yer alan maddeleri şöyle sıraladı:

“Tarafların kendi aralarında oyunların karşılıklı olarak diğer ülkede turneye götürebilmesine; İki ülkede de konferans, seminer gibi çeşitli toplantılar yapılmasına; Tiyatro sanatçılarının karşılıklı olarak diğer ülke gruplarında oyuncu olarak kabul edilmesine ve istenilmesi halinde ülkelerin birbirlerine kendi oyunlarında oynamak üzere misafir oyuncu gönderebilmesine; Azerbaycan Devlet Akademik Dram Tiyatrosu’nun önerdiği rejisörler tarafından Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarında oyunların hazırlanmasına olanak sağlanacak.”