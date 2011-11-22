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İngiltere ödülleri topladı

İngiltere, 39. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 10 kategoriden 5'ini kazandı. Geceye İngiltere'nin dışında....

İngiltere ödülleri topladı

İngiltere, 39. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 10 kategoriden 5'ini kazandı. Geceye İngiltere'nin dışında....

22 Kasım 2011 Salı 11:03
İngiltere ödülleri topladı
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İngiltere, 39. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 10 kategoriden 5'ini kazandı. Geceye İngiltere'nin dışında ödül vermek için sahneye çıkan Lady Gaga'nın kıyafeti de damga vurdu.

New York'taki Hilton Oteli'nde düzenlenen ödül töreninde Julie Walters, "MO"daki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kucaklarken "Accused"daki performansı, Christopher Eccleston'a en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi.

Walters, geçen yıl da amansız bir hastalığı olan ve ötenazi isteyen bir doktoru canlandırdığı "A Short Stay in Switzerland"'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Hücrelerinde mahkeme kararı bekleyen insanların öyküsünü anlatan, İngiliz yapımı "Accused", en iyi drama ödülünü aldı. 20 ülkeden 40 adayın yarıştığı Uluslararası Emmy'de İsveç, Kanada, Portekiz, Belçika ve Şili de diğer kategorilerde ödüle layık görüldü. Gecede "American Idol" ve "So You Think You Can Dance?" gibi programların yapımcısı Nigel Lythgoe'ya da onur ödülü verildi.

GAGA'NIN KIYAFETİ YİNE OLAY YARATTI Lythgoe, ödülünü ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan aldı. Lady Gaga, bacağındaki dövmeyi açıkta bırakan uzun siyah kıyafeti ve kocaman güneş gözlükleri ile geceye damgasını vurdu. Simsiyah bir elbiseyle geceye katılan çılgın şarkıcı uzun elbisesindeki dekolte ile cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 11:03
Anahtar Kelimeler:
İngiltereödülleri39. Uluslar ArasıEmmyLadyGaga
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