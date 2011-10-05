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İklim Değişikliği İstanbul'da

Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin 2008 yılınra New York'ta açtığı ve 237 bin kişinin ziyaret ettiği...

İklim Değişikliği İstanbul'da

Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin 2008 yılınra New York'ta açtığı ve 237 bin kişinin ziyaret ettiği...

05 Ekim 2011 Çarşamba 11:11
İklim Değişikliği İstanbul'da
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İklim Değişikliği İstanbul'da!

Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin 2008 yılınra New York'ta açtığı ve 237 bin kişinin ziyaret ettiği 'İklim Değişikliği' sergisi yarın İstanbul'da açılıyor.

Türk Telekom ana sponsorluğunda, Arter Tasarım ve REC Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen sergi, Santralistanbul’da 15 Ocak 2012 tarihine kadar açık kalacak.

İklim değişikliğini nedenlerine, sonuçlarına dikkat çeken ve çözüm önerileri sunan sergi boyunca duyarlılığı arttırmak için atölye çalışmaları, paneller, sinema gösterimleri, konserler de gerçekleştirilecek. Santralistanbul’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan serginin küratörlerinden Edmond Mathez, iklim değişikliğinin zamanımızın en önemli konularından biri olduğuna dikkat çekerek “Ama politik açıdan ele alınması zor bir konu çünkü etkileri on yıllar sonra ortaya çıkacak” dedi.

Ulusların oluşturduğu grupların çabalarının önemine işaret eden Mathez “Kendi kaderimizi elimizde tutuyoruz. İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kurtulabiliriz” diye konuştu.

REC Türkiye ve Karadeniz Bölge Direktörü Sibel Sezer Eralp, iklim değişikliğinin sadece çevresel değil toplumsal bir sorun olduğuna da dikkat çekerek kuraklık, sel, göç, gıda yetersizliği gibi sonuçların bireyleri doğrudan etkilediğini söyledi. Toplantıya Türk Telekom Pazarlama Direktörü Erem Demircan ile Arter Tasarım Genel Müdürü Hakan Elbir de katıldı.

Son Güncelleme: 05.10.2011 11:11
Anahtar Kelimeler:
TarihDoğalSergiİklimDeğişikliğiAmerikanMüzesi
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