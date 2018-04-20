İki toplumlu kültürel miras etkinliği Martinengo Kalesi’nden başlayacak.



İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek yeni kültürel mirası koruma projeleri ve faaliyetleri hakkında Gazimağusa’da düzenlenecek etkinlikte bilgi verecek. Etkinlik Martinengo Kalesi’nden başlayacak.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından “İyilik Festivali” düzenlenecek. (Yer: Yeni Erenköy açık pazar alanı -11.00)





Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Antik Liman’da Turizm Şöleni’ne katılacak. (1.00)20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çerçevesinde tüm öğrenci gruplarının katılacağı Girne korteji yapılacak. Saat 15.00’te kortej Baldöken’den başlayıp, Dörtyol kavşağı, Atatürk Anıtı, Girne Liman güzergahında tamamlanacak. Ekipler Atatürk Anıtı önüne geldiklerinde 5’er dakikalık gösteri sunacak.