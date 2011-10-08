İDSO Aya İrini'de sezonu açıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Adrew Greenwood yönetiminde vereceği konserle 40. kez konser sezonunu açıyor.

Konserin solistleri bas Burak Bilgili, mezzosoprano Esen Demirci, bandoneon sanatçısı Tolga Salman ve Cem'i Can Deliorman'ın yönetimindeki Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu.

İDSO Aya İrini’de dün akşam sponsoru Denizbank’la davetli açılışını yaptı. Bu akşam saat 20.00’de ise onu hiç yalnız bırakmayan seyircisiyle buluşacak. Konserlerde; Bacalov, Copland ve Borodin’in yapıtları çalınacak. Davetli açılışının ardından konuştuğumuz dünya sahnelerinde kendini kabul ettirmiş şancımız Burak Bilgili konseri şu sözlerle değerlendirdi: “Enerjisi güzel bir konserdi, şan birikimi olan iyi bir şef vardı.

Denizbank’ın sanata destek vermesi ve bunu sürdüreceğinin altını çizmesi ülkemiz ve sanatımızın gelişmesi için çok önemli. İDSO’ya başarılı bir sezon diliyorum.” 18 Kasım 1972’de yaşamımıza giren İDSO, ne yazık ki 40. yıldönümünü 39 yıllık yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Atatürk Kültür Merkezi’nde kutlayamıyor.

Sanatçı ve sanatseverler Kültür Bakanlığı’nın, AKM’nin en kısa sürede onarılıp açılmasının önemini anlamasını ve bu konuda ciddi çaba göstermesini sabırsızlıkla bekliyor.