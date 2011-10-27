Hüseyin Özinal’ın sergisi Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla Naci Talat barış ve dostluk evi’nde açıldı

Hüseyin Özinal’ın 9. kişisel sergisi, bu akşam Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde açıldı.

Hüseyin Özinal’ın 9. kişisel sergisi, bu akşam Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde açıldı. Sergi, 4 Kasım’a kadar sanatseverler tarafından izlenebilecek. İNCİRLİ Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve İçişleri ve Yerel Yönetimler eski Bakanı, UBP Girne Milletvekili İlkay Kamil’in de açılışına katıldığı sergide bir konuşma yapan Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli, babasının 46 yıllık yaşamında Selimiye bölgesinde iyi ilişkiler kurduğunu ve bölge insanının onun anısını yaşatmak adına “Barış ve Dostluk Evi”nin hazırlanmasına katkı yaptığını anlattı.

İncirli, Vakıflar İdaresi’nden kiralanan binanın, açılışından 1 yıl sonra, sanatçıları bir araya getirmesini ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasını görmekten mutluluk duyduklarını kaydederek, Özinal gibi çok üretken bir sanatçının da bugün sergi açarak kendilerini onurlandırdığını söyledi. ÖZİNAL Sanatçı Hüseyin Özinal da konuşmasında, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere ve ev sahipliği yapan Naci Talat Vakfı’na teşekkürlerini iletti.

EROĞLU Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuşmasında, bugün Naci Talat isminin Selimiye bölgesinde yaşadığını görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Naci Talat’la siyasi yaşamda hep muhalif fakat meclis dışında çok samimi dost olduklarını anlattı. Naci Talat’ın çok değerli bir hatip ve mücadeleyi seven birisi olarak KKTC tarihinde yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Eroğlu, buna karşın Talat’ın yakalandığı hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kazanamadığını ve yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sergiyi açan Hüseyin Özinal’ın çok çaba isteyen bir uğraşı benimsediğini kaydeden Cumhurbaşkanı, milletlerin sanat, kültür, gelenek ve görenekleriyle var olduklarını kaydetti. Yıllardır Kıbrıs Türkü’nün bu gelenek ve görenekleriyle adada varlığını sürdürdüğünü dile getiren Eroğlu, sanatçıların, siyasilerin yapamadıklarını sanatla başararak çeşitli ülkelerin kapılarını açtıklarını söyledi.

Eroğlu, sanatçıların; Ankara, Paris gibi yerlerde eserlerini sergilemesinden memnuniyet duyduklarını kaydederek, bu anlamda sanatçıları alkışlayıp tebrik ettiklerini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu konuşmasının ardından Özinal’la birlikte sergiyi gezdi.