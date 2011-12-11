Hitler'in hokka takımına 423 bin dolar

Connecticut eyaletinin Stamford kentinde Alexander Autographs müzayede evinde 500 bin dolardan açık artırmaya çıkarılan bakırdan hokka takımının üzerinde "A H" harfleri, gamalı haç ve bir kartal kabartması bulunuyor.



Müzayede evi, istenilen fiyatı veren çıkmayınca hokka takımının önerilen en yüksek fiyata satıldığını bildirdi.